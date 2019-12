Furto in casa Argentero «Ridatemi il Telegatto»

ROMA - Ladri d'autore quelli che ieri hanno svaligiato l'appartamento di Luca Argentero. Tra un oggetto e l'altro, hanno deciso di portare via anche il suo Telegatto, storico riconoscimento televisivo che l'attore aveva ricevuto nel 2014 durante il Roma Fiction Fest. A denunciare la scomparsaè stato lo stesso Argentero su Twitter. «I ladri che mi sono entrati in casa e mi hanno rubato il Telegatto meritano una giustizia karmica esemplare», ha scritto, accompagnando il tutto con una valanga di emoticon tristi. «Perché il Telegatto? Perché? Ridatemelo», ha continuato l'attore.

Uno sfogo che ha sorpreso più di qualche fan. E se in molti si sono stretti a lui per la brutta disavventura, qualcuno ipotizza che si possa trattare di una campagna pubblicitaria alla Netflix o Amazon. (M. Poi)

Martedì 10 Dicembre 2019, 05:01

