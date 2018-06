Furto del Rubens e del Renoir: presi i ladri, le opere no

Mercoledì 13 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

I ladri li hanno catturati, i quadri invece ancora no. Si tratta di due capolavori che insieme valgono qualcosa come 26 milioni di euro: La Sacra Famiglia di Rubens e un Renoir, Le fanciulle sul prato. Le due tele sono state rubate nell'aprile 2017 a due galleristi di Monza, convinti di aver trovato acquirenti pronti a sganciare 26 milioni per le due tele.I mercanti d'arte si rano incontrati con quelli che ritenevano facoltosi uomini d'affari di origine ebrea. Uno aveva perfino sostenuto di essere un diplomatico con passaporto israeliano. L'incontro era avvenuto in un ufficio affittato a Monza sopra la sede del consolato dell'Albania. Durante la trattativa i ladri avevano caricato le tele su un'auto ed erano riusciti a fuggire. Da allora del Rubens e del Renoir si sono perse le tracce: le indagini per ritrovarli, coordinate dal pm Salvatore Bellomo, sono ancora in corso. Ma per quel furto il cerchio si è chiuso intorno a cinque persone, arrestate dai carabinieri del Nucleo tutela patrimonio culturale di Monza. L'accusa è furto aggravato.Il primo ad essere identificato è stato il croato, 54 anni, che abita a Trezzano sul Naviglio, in provincia di Milano. Poi i carabinieri sono risaliti agli altri: due fratelli monzesi di 52 e 59 anni, un 62enne di Vigevano e suo figlio, un 33 enne di Seregno, nel Monzese.(G.Obe.)riproduzione riservata ®