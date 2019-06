FURTI STORICI

Emilio Orlando

Un business di migliaia di euro si nascondeva dietro il traffico ed il riciclaggio di auto d' epoca rubate. L' organizzazione criminale, smantellata dai carabinieri, che rivendeva le mitiche automobili, che hanno fatto la storia e sono state il fiore all'occhiello dell'industria automobilistica, piazzava i cimeli su siti internet per appassionati.

Al dominus della banda la procura capitolina contesta anche il reato d'estorsione, per aver tentato il cavallo di ritorno con una Fiat Topolino ed una 500c, rubate ad una restauratrice che è stata ricontattata dai malviventi per riaverle indietro dietro il pagamento di cinquecento euro. Dopo la denuncia della specialista in restauri di automobili antiche gli investigatori del nucleo radiomobile si sono presentati all'appuntamento tra l'estorsore e la donna, organizzato dai carabinieri vicino proprio l'officina.

Quando il malvivente ha preso la somma pattuita quale acconto per la restituzione di una delle auto è stato ammanettato e portato nel carcere di Regina Coeli. Le due macchine rubate erano custodite a Zagarolo in provincia di Roma in un terreno in via Vivaldi. Le indagini che hanno permesso di fare luce sul giro di auto d' epoca e pezzi di ricambio rubati, sono partite dopo una serie di denunce raccolte oltre che dalla vittima dell'estorsione anche da altre persone a cui erano state rubate le macchine considerate pezzi quasi unici, introvabili e molto ricercati da collezionisti e dagli appassionati. Già nel mese di gennaio i carabinieri del radiomobile avevano denunciato un commerciate di automobili che stava rivendendo centinaia componenti di ricambio sia elettrici che del motore di auto d' epoca rubate e spogliate.

Il materiale prezioso, il cui valore superava i centomila euro, venne trovato nel deposito di una società di smaltimento metalli alla Magliana. Sotto un cumulo di materiale ferroso, il titolare aveva nascosto motori, parti meccaniche ed accessori di auto storiche di lusso. La componentistica era stata rubata la notte della vigilia di Natale, in una carrozzeria specializzata nella ricostruzione di quel tipo di autovetture alla Pisana.

