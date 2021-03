Furti nelle case del Centro: presa la gang

Mettevano a segno furti in abitazioni del centro storico, ma la banda è stata smantellata dai carabinieri. Quattro gli arresti tra Roma e la Lombardia. L'indagine dei carabinieri della compagnia Centro, coordinata dalla Procura, è stata avviata a luglio e ha portato a un'ordinanza di applicazione di misure cautelari, emessa dal gip, nei confronti di 4 persone (due uomini e due donne) di nazionalità serba per associazione a delinquere finalizzata alla commissione di furti in abitazione e ricettazione. Gli investigatori hanno accertato diversi furti in abitazione commessi nel centro storico della Capitale messi a segno, come emerso dai filmati di videosorveglianza, da donne di etnia rom con arnesi da scasso e con la copertura degli uomini appartenenti alle famiglie, che le coordinavano e le incoraggiavano da casa, pronti ad intervenire in caso di necessità.

A quanto accertato erano le donne, di giovane età e ben vestite, a entrare nelle case rubando gioielli, borse griffate e altri generi di valore. A volte entravano in azione gli uomini del gruppo per smurare le cassaforti. La refurtiva veniva poi rivenduta attraverso canali di ricettazione interni al gruppo stesso, con base logistica nel quartiere Centocelle.(E. Orl.)

Ultimo aggiornamento: Venerdì 26 Marzo 2021, 05:01

