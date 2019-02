FURTI E RAPINE

Lorena Loiacono

Talenti in allerta, tra rapine e furti in casa. Decine gli appartamenti svuotati nelle ultime settimane e ora gli assalti avvengono anche in strada, alla luce del giorno, con gli scippatori a bordo di una vecchia Clio blu. I residenti avvertono il pericolo e tra loro è partito un fitto tam tam sui social, in cui vengono riportati tutti i casi di furti e scippi.

L'ultimo ieri mattina poco dopo le 7, ai danni di una donna che a quell'ora andava a lavorare. Le sue grida hanno attirato l'attenzione dei vicini e hanno fatto scattare l'allarme, tanto che lo scippatore ha desistito ed è scappato. Un particolare non è passato inosservato. Nell'andar via, infatti, l'uomo è salito a bordo di una Clio azzurro scuro. Immediatamente segnalata alle forze dell'ordine che sono arrivate sul posto. E secondo le prime ricostruzioni sembra che l'auto, di cui è stata parzialmente ricostruita la targa, è la stessa con cui è stato fatto un altro scippo, domenica pomeriggio. Ed è anche la stessa Clio che, secondo i racconti, è stata vista girare per giorni nel quartiere con un'andatura stranamente lenta.

Dopo i due assalti, quello di domenica e quello di ieri mattina, quindi l'ipotesi è che si tratti di un'auto vedetta che gira per avvistare la possibile vittima, fa scendere l'aggressore e poi resta nelle vicinanze per riprenderlo a bordo e scappare via facendo perdere le tracce. L'allerta ora è altissima anche perché la tensione, a Talenti, sta salendo da settimane. Solo negli ultimi giorni di gennaio sono stati contati ben 18 appartamenti svuotati con procedure spesso simili tra loro: i ladri entrano dalle finestre, anche in pieno pomeriggio tra le 16.30 e le 19, e vanno via indisturbati.

Su quest'escalation di casi è stata anche presentata un'interrogazione in Campidoglio da parte di Fratelli d'Italia con la richiesta di videosorveglianza in strada. Per ora non sarebbe possibile applicarla. Ma i furti in casa si stanno moltiplicando di giorno in giorno, da via Gaspara Stampa alla vicina via Luigi Chiarelli fino a via della Bufalotta e Vigne Nuove. Un susseguirsi di fattacci che sta letteralmente togliendo il sonno ai residenti. «Ormai il quartiere è una polverira - tuona Manuel Bartolomeo di Fdi - non passa giorno che non registriamo atti di criminalità, servono più controlli».

