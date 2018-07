Furti e degrado nella Basilica a S. Clemente ecco i vigilantes

Lunedì 23 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Valentina ContiPantaloni e t-shirt nera d'ordinanza, con sul retro la scritta Safety & Security, con tanto di auricolare all'orecchio e muscoli in bella vista. Passa al setaccio ogni spostamento di romani e turisti, alcuni in fila per visitare gli scavi archeologici all'interno, ci segue nel portico oltre la fontana, osserva con circospezione ogni possibile malintenzionato che avesse in mente di sottrarre opere d'arte o danneggiare l'edificio.Nella Basilica di San Clemente al Celio - duemila anni di storia alle spalle - approda il bodyguard per scoraggiare i malintenzionati di turno. Gira in lungo e largo a tutela del bene di culto, scrutando il minimo dettaglio a salvaguardia del passato di una delle chiese più belle e appetibili della Capitale. Dove le regole sono diventate rigorose anche per i fedeli: vietati foto e telefonini, a motivo di custodia e rispetto.I cartelli in bella vista, con tanto di simboli sbarrati, compaiono accanto all'altare. Del resto, i residenti raccontano a gran voce l'insicurezza e l'incuria del quartiere: «La notte tutta la zona si trasforma, tra rifugi di senza tetto, furti ricorrenti e illegalità». Un deterrente, dunque, il ricorso alla vigilanza in chiesa, anche contro il degrado dilagante a tutti i livelli. Attorno alla Basilica notiamo indumenti, foulard, coperture in terra alla rinfusa, in un angolo all'esterno a ridosso dell'uscita secondaria.Sulle scalinate sbeccate davanti ci sono cumuli di rifiuti, cartacce, bottiglie di birra. Il portone di ferro vilipeso dalle scritte dei writers, le mura invase dalla vegetazione in mezzo ai resti di lavori in corso da troppo. Le lattine arrivano fin sotto le colonne di marmo ai piedi della chiesa, a fianco dello stucco che si sta sgretolando sotto gli occhi dei visitatori.Dalla Basilica, che contattiamo per avere informazioni, non confermano, ammettendo comunque: «La tutela su secoli di arte e storia è un fatto normale, in giro ci sono balordi che possono arrecare danni considerevoli».