Furono protagonisti dei violenti scontri nel pre e post partita del derby Lazio Roma. Sui ballatoi d'accesso alla curva sud dello stadio Olimpico, aggredirono e ferirono anche un tifoso appartenente a un gruppo di tifosi dell'opposta fazione. Le indagini della Digos hanno permesso di identificare dodici dei 30 responsabili dei disordini. L'esame antropometrico della polizia scientifica sulle immagini girate durante i tumulti non hanno lasciato spazio a dubbi circa la loro identità. Per 12 ultras, appartenenti ai gruppi di ultras Fedayn e Magliana arriva il Daspo emesso dal questore Carmine Esposito. Tutti i facinorosi denunciati anche alla procura della Repubblica non potranno più entrare negli stadi per cinque anni e durante la disputa delle partite a Roma dovranno recarsi a firmare nei commissariati nelle loro zone di residenza. (E. Orl.)

Venerdì 21 Giugno 2019, 05:01

