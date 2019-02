Furono arrestati per corruzione Scaduti i termini: 4 poliziotti liberi

Enrico Chillè

Avrebbero tutelato e favorito le attività di un imprenditore pregiudicato, considerato vicino ad ambienti camorristici, in cambio di favori di ogni tipo, ma quattro agenti di polizia, arrestati nello scorso giugno, sono stati scarcerati per decorrenza dei termini.

Questi i nomi degli agenti di polizia tornati in libertà dopo quasi otto mesi: Alessandro Scarfò, Gianluca Famulari, Federico Rodio e Fabio Di Giovanni. L'inchiesta, coordinata dalla Procura di Roma, nella scorsa estate aveva portato all'arresto, da parte dei carabinieri, di sei agenti di polizia e di una funzionaria della cancelleria di piazzale Clodio. Gli arrestati erano stati accusati, a vario titolo, di atti contrari ai doveri di ufficio, corruzione nell'esercizio della funzione, accesso abusivo al sistema informatico della Procura e rivelazione di segreti d'ufficio.

Secondo gli inquirenti, infatti, le persone arrestate a giugno avrebbero costituito un sodalizio con lo scopo di fornire protezione fisica e informazioni a Carlo D'Aguano, un imprenditore napoletano di 38 anni che gestiva, da socio, un gran numero di bar e sale slot in tutta Roma. In cambio l'imprenditore, considerato vicino alla camorra e impegnato nel traffico di droga, forniva utilità di vario tipo: da finanziamenti ad associazioni sportive fino al prestito di auto di lusso, passando per le classiche tangenti. Dopo lunghe indagini, l'estate scorsa era giunto l'arresto di sei poliziotti, tra cui Angelo Naldi, e la sua compagna, Simona Amadio, che secondo i pm sarebbe la talpa della Procura al servizio di D'Aguano e che alle amministrative del 2016 si era candidata con la Lega.

