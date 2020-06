Furia no vax in rete contro Speranza

L'annuncio dell'accordo per il vaccino anti-Covid sottoscritto dall'Italia ha provocato le reazioni sui social dei no vax che, a partire dal post del ministro della Salute Roberto Speranza, sono intervenuti con toni anche forti e personali. Migliaia i commenti sull'opportunità dell'acquisto: presunta mancanza di sicurezza dei vaccini, inutilità del loro utilizzo perché la crisi sarebbe finita, interessi delle multinazionali del farmaco. Temi cari al movimento che si oppone alle immunizzazioni e che ora attacca personalmente Speranza e la sua famiglia. Insulti contro i quali i deputati del Pd hanno espresso solidarietà al ministro «oggetto di gogna social» in un post che riceve migliaia di sostegni. «I no vax non sono mai scomparsi, sono sempre attivi insieme ai no-mask e a tutti gli pseudo movimenti antiscientifici pronti a sorgere come funghi seguendo la teoria complottista del momento. Nonostante la tragedia del covid19 negano i vaccini e le terapie», ha aggiunto Beatrice Lorenzin, ex ministro della Salute. Anche l'Ordine dei medici si è subito schierato a fianco del ministro. I primi a ricevere il vaccino saranno i lavoratori della sanità, poi le persone a rischio per età o perché colpite da certe patologie.

Ultimo aggiornamento: Lunedì 15 Giugno 2020, 05:01

