Fuori Programma, la danza parla al mondo

Lunedì 9 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Cristina MontagnaroSotto gli influssi della luna piena, l'uomo cosa diventerebbe? Un mostro o una persona eccezionale? Parte da questo leitmotiv la coreografia Full Moon di Mauro Astolfi per SpellBound, in prima assoluta (25/07, foto a lato), a Fuori Programma, festival internazionale di danza contemporanea, da mercoledì al 27/07 al teatro Vascello. «Non solo spettacoli, ma discorsi culturali che vanno oltre la danza come ad esempio gli artisti israeliani che sono portatori di un messaggio politico di pace» commenta Astolfi. Uno sguardo sul mondo, dunque, attraverso la danza contemporanea. In apertura lo spettacolo di Vertigo dance company d'Israele, One. One&One (11/07) di Noa Wertheim; oppure We love arabs (15/07) di Hillel Kogan: la storia di un coreografo israeliano che sceglie un ballerino arabo per affrontare il tema della convivenza tra ebrei ed arabi in Israele. E ancora Don't Talk to me in my sleep (18/07) della coreografa serba Dunja Jocic, duetto liberamente ispirato al rapporto tra Andy Warhol e la madre Julia. La morte e la fanciulla (21/07), di Abbondanza-Bertoni, ha tre livelli, uno musicale, dall'omonima partitura di Franz Schubert, uno fisico, l'essere umano e il terzo spiritual-filosofico. Chiude il festival Corpo a corpo (27/07) nuovo lavoro di Roberto Zappalà che indaga la violenza che i corpi subiscono ed esprimono sin dall'inizio della vita.Via G. Carini 78, 11-27/07, bigl 17-20 euro, 065881021riproduzione riservata ®