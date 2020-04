Fuoco nel centro di accoglienza «Vogliamo i tamponi anti Covid»

Durante la protesta dei 120 ospiti in quarantena Covid-19 della struttura di via dell'Usignolo a Torre Maura, alcuni facinorosi hanno appiccato un incendio a mobili, materassi e suppellettili che si trovano nel centro d'accoglienza.

Motivo dei disordini, secondo i cittadini africani assistiti da una cooperativa del Campidoglio, il mancato intervento - da parte delle autorità sanitarie - dei tamponi per verificare quanti fra gli ospiti avevano contratto il coronavirus, visto che quattro loro connazionali erano risultati positivi. La protesta è rientrata in serata dopo una delicata opera di mediazione dei funzionari della questura e del comandante Antonio Di Maggio che, d'intesa con al Prefettura ed il Gabinetto del Comune di Roma, hanno deciso di trasferire alcuni ospiti in altre strutture per rendere più fluide le operazioni di controllo medico nel centro dove alcune stanze sono state dichiarate inagibili. (E.Orl.)

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 15 Aprile 2020, 05:01

