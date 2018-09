Lunedì 24 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Funkoff bandIN AEROPORTOIl Terminal 3 dell'aeroporto di Fiumicino ieri mattina si è colorato di rosso con le calde note musicali dei Funkoff, storica ventennale marching band, che si è esibita nello scalo romano con centinaia di passeggeri in delirio, rallegrati dai coinvolgenti ritmi funky, soul, jazz, latin e rock.Manzoni-SalesAL PARCO DELLA MUSICADue professionisti sul palco dell'Auditorium Parco della Musica di Roma. Andrea Manzoni e Andrea Sales. Musicista e compositore il primo, psicologo e psicoterapeuta il secondo. Insieme per un viaggio, tra musica e parole, alla scoperta di universi condivisi. #ConVersando', è lo spettacolo che li vedrà protagonisti, in scena l'11 ottobre.Info www.auditorium.comLa nave dolceINFOPOINT EMERGENCYDomani alle 18.30 all'Infopoint di Emergency a Roma (via IV novembre, 157/B) nell'ambito della rassegna cinematografica D(i)ritti all'Immagine sarà proiettato il documentario La nave dolce, alla presenza dell'autore Daniele Vicari, che al termine della proiezione incontrerà il pubblico approfondendo i temi del film. La rassegna è organizzata da Emergency con il sostegno di Rai CinemaVia IV novembre, 157/B, ore 18.30