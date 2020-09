FUNERALE A CAIVANO

«Basta odio». La parole di don Patriciello, il prete-coraggio che lotta contro i presunti tumori causati a chi vive nella Terra dei Fuochi, hanno echeggiato nella parrocchia di San Paolo Apostolo, al Parco Verde di Caivano, dove in tanti (nonostante le norme anti Covid) hanno dato l'ultimo saluto a Maria Paola Gaglione, morta nella notte dell'11 settembre inseguita e speronata dallo scooter del fratello Michele mentre stava col suo compagno Ciro. Un transgender che la famiglia di Maria Paola avversava. «Siamo in chiesa, qui l' odio tace», dice aprendo la cerimonia. «Lasciamo fuori i nostri pensieri - esorta don Patriciello - adesso è il momento di pregare. Chiedo perdono, Maria Paola, perché non siamo stati capaci di custodire la tua fragile e preziosissima vita».

Ultimo aggiornamento: Mercoledì 16 Settembre 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA