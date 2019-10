Fumo, tassati subito i filtri e le cartine solo le spese sanitarie detraibili in contanti

Alessandra Severini

Una stretta severa sulle detrazioni fiscali, una microtassa su filtri e cartine e una nuova spending review. Nell'ultimo vertice di maggioranza sulla manovra le novità più importanti riguardano le detrazioni fiscali. Per ottenere quelle al 19% - a partire dal 2020 e quindi per le dichiarazioni 2021 - le spese dovranno essere certificate con bonifici o pagamenti con bancomat o carte. Le spese sanitarie però continueranno a essere detraibili anche per chi paga in contanti.

Previsto anche un limite di reddito (120mila euro) oltre il quale lo sconto fiscale si riduce, fino ad azzerarsi oltre i 240mila euro. L'aumento del prezzo di cartine e filtri per chi usa arrotolare le sigarette è consistente: la norma prevede un aggravio pari a 0,05 euro per ogni pezzo contenuto in ciascuna confezione destinata alla vendita al pubblico. Sembra dunque che, per una confezione da 50 cartine, si pagheranno 25 centesimi in più. Ci sarebbe invece lo stop all'aumento da 50 a 150 euro dell'imposta di registro per chi compra casa. Nuove risorse anche per la disabilità e la non autosufficienza con un fondo da 50 milioni nel 2020, di 200 milioni per il 2021 e di 300 milioni per il 2022. I toni del vertice si sono accesi quando si è discusso il finanziamento a Radio Radicale. «Otto milioni di euro all'anno per 3 anni diamoli ai terremotati, è sbottato Luigi Di Maio. Gli altri alleati sono invece a favore del finanziamento. Prevista dal prossimo anno l'eliminazione delle agevolazioni sul gasolio commerciale per l'autotrasporto per i mezzi fino a euro 3. La Pubblica amministrazione dal 2020 dovrà invece acquistare o noleggiare almeno il 50% di nuovi veicoli di servizio elettrici o ibridi. In compenso aa ministra Fabiana Dadone annuncia un'ondata di 500mila assunzioni statali: saranno soprattutto giovani.

Giovedì 31 Ottobre 2019

