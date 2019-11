Fulmini, vento, forte pioggia: è la perturbazione numero 7

Scuole, musei e uffici aperti ieri a Venezia, anche se l'emergenza maltempo farà suonare di nuovo le sirene dell'acqua alta nelle prossime ore. Una nuova perturbazione atlantica (la numero 7 del mese) porta ancora maltempo da ieri sera sul Nord-Ovest dell'Italia, in graduale estensione da oggi sul resto del Nord e su parte delle regioni centro-meridionali, accompagnata da un generale rinforzo dei venti.

La Protezione civile ha emesso un'allerta rossa per rischio idrogeologico sul settore orientale dell'Emilia-Romagna e un'allerta arancione su Alto Adige e su alcuni settori di Piemonte, Liguria, Lombardia, Veneto ed Emilia Romagna. Previsti rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento anche su Lazio e Campania.

Intanto l'Ispra ha diffuso dati raccapriccianti. Il 91% dei Comuni italiani (7.275) è a rischio per frane e/o alluvioni; il 16,6% è classificato a maggiore pericolosità; 1,28 milioni di abitanti sono a rischio frane e oltre 6 milioni di persone a rischio alluvioni. Le Regioni con i valori più elevati di popolazione a rischio frane e alluvioni sono Emilia-Romagna, Toscana, Campania, Lombardia, Veneto e Liguria. (M.Fab.)

Martedì 19 Novembre 2019, 05:01

