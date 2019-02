Full Monday, per ridere di... lunedì

Martedì 5 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Luigi GianchiL'inizio settimana è sempre pesante, ma se si vuole partire con il piede giusto e con un po' di leggerezza, basta recarsi ogni lunedì sera al Salone Margherita. A far ridere ci pensano Pino Insegno e Roberto Ciufoli con uno spettacolo inedito e super divertente: Full Monday Due uomini a nudo, in scena dallo scorso novembre e fino al prossimo 29 aprile. I due comici della Premiata Ditta, ricalcando le orme del fortunato musical inglese Full Monty, si mettono letteralmente a nudo ripercorrendo la loro storia con gag e battute al fulmicotone.Roberto Ciufoli, parliamo dello spettacolo: perché questo titolo?«Sul titolo ci abbiamo un po' scherzato, una sorta di assonanza cacofonica. Rifacendoci al musical inglese Full Monty, ma non c'entra niente, visto che andiamo in scena tutti i lunedì abbiamo pensato a Monday, che in italiano si traduce lunedì, ed ecco il titolo. Perché due uomini a nudo? Non è che ci spogliamo, ma ripercorriamo la nostra storia di comici, mia e di Pino, con ricordi, aneddoti di vita vissuta della nostra carriera, mettendoci a nudo».Lei e Pino coinvolgete anche il pubblico. In che modo?«Lo spettacolo vuole essere un omaggio all'avanspettacolo. Riproponiamo sketch storici come quello del dentista, del Vieni avanti cretino della coppia Walter Chiari-Carlo Campanini e poi i nostri classici sketch d'epoca. Anche noi cominciamo ad avere una certa età. Coinvolgiamo anche il pubblico facendo con loro quattro chiacchiere e giocando, per far sì che non rimanga un pubblico che asiste solo. Inrangiamo la classica quarta parete».Nel futuro ancora tanto teatro o...?«Attualmente con lo spettacolo Full Monday io e Pino siamo in tournée in Sicilia e ci rimarremo per tutto febbraio, mentre solo il lunedì sera siamo al Salone Margherita. Come progetto futuro sto lavorando su uno spettacolo che riguarda Roma nel periodo 1848-1849 su una storia vera, realmente accaduta che riguarda un bambino, Righetto, e la sua cagnolina. Al Gianicolo c'è una sua statua...».riproduzione riservata ®