Full immersion nei ritmi african american per la 15esima edizione del MojoFest tra le prime tre manifestazioni del genere a livello nazionale. In arrivo, per la prima volta a Roma, una delle migliori rock blues band del pianeta, gli statunitensi North Mississippi Allstars. La formazione dei fratelli Luther e Cody Dickinson presenterà al Monk club il nuovo lavoro Up And Rolling (New West Records), pubblicato il 4 ottobre. Un disco dove gli NMA si avvalgono di partecipazioni come quella della leggenda Mavis Staples in What You Gonna Do, del bluesman Cedric Burnside in Out On The Road e Take My Hand e della nuove stelle del rock a stelle e strisce Jason Isbell e Duane Betts nel brano Mean Old World. Un'incisione per mille storie in musica: un esempio di quello che sono gli NMA sia come band che nei progetti solisti.

Via G. Mirri 35, domani dalle 22,15, 15 euro, 0664850987

Martedì 15 Ottobre 2019, 05:01

