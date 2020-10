Fuggono all'alt per disfarsi della droga

Due attività antidroga, hanno permesso ai carabinieri della compagnia Casilina di arrestare ben 3 spacciatori nel giro di poche ore. Due viaggiavano a bordo di una moto ed hanno eluso l'alt imposto dai carabinieri della stazione Cinecittà, impegnati in un posto di controllo in piazza dei Consoli. Ne è scaturito un inseguimento, nel corso del quale i due sospetti hanno anche tentato di disfarsi di un involucro che conteneva 5 grammi di cocaina, recuperato dai militari. Dopo essere stati bloccati, i fuggitivi - due romani di 50 e 52 anni, entrambi con precedenti - sono stati anche trovati in possesso di circa 2.700 euro in contanti ritenuti provento illecito. Per questi motivi i due sono stati arrestati. In via Manfredonia, al Quarticciolo, i carabinieri di Tor Tre Teste hanno arrestato uno spacciatore italiano di 33 anni, con precedenti, che era stato poco prima notato mentre vendeva una dose di cocaina ad un cliente. I militari sono riusciti a bloccarli entrambi e a recuperare la dose e il denaro. Nel corso della perquisizione, i militari hanno trovato e sequestrato 2 dosi di cocaina e 150 euro in contanti,

Ultimo aggiornamento: Lunedì 19 Ottobre 2020, 05:01

