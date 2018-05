Fuggono all'alt e seminano il panico

Lunedì 21 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Fuggono all'alt della polizia e percorrono per diversi chilometri via Colombo in contromano, ma dopo un rocambolesco inseguimento sono stati bloccati e arrestati. È accaduto nel tardo pomeriggio di ieri quando in piazzale Pakistan, all'Eur, un pattuglia in borghese della polizia ha intimato l'alt a una macchina con a bordo due uomini. Il conducente ha prima finto di fermarsi, ma poi è ripartito salendo sull'area verde che divide le due corsie della Cristoforo Colombo. L'inseguimento è durato diversi minuti. Durante la fuga la macchina è salita più volte sulle aiuole e ha imboccato la strada contromano. Dopo alcuni chilometri il conducente della macchina ha perso il controllo e le due pattuglie del commissariato Esposizione, diretto da Filiberto Mastrapasqua, sono riuscite a bloccarli.