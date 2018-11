FUGGITE DALLE VASCHE IN SEGUITO AL MALTEMPO DEI GIORNI SCORSI

Lunedì 5 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

«Penso che ogni giorno sia come una pesca miracolosa», canta Renato Zero. E di pesca miracolosa si può parlare a Gaeta: sono giorni infatti che i pescatori, armati anche solo di lenze e retini, riescono a catturare moltissimi pesci. Il motivo sembra essere il maltempo di questi giorni, che non ha risparmiato il Lazio, la riviera pontina e i suoi allevamenti di pesce, soprattutto orate: le mareggiate infatti avrebbero danneggiato le gabbie degli allevamenti a tal punto da liberare gli animali, che ora nuotano in mare aperto. Per questo professionisti e dilettanti riescono a pescare con facilità tantissimi pesci, anche solo con l'aiuto di un'esca a base di cozze: le orate infatti sono ghiotte di molluschi, che riescono a divorare rompendone il guscio con i loro denti aguzzi.Si tratta di un grande danno per la piscicoltura pontina, e alcune fonti riportano che il numero di orate liberate dal maltempo si aggirerebbe intorno a quota duecentomila.(L. Cal.)