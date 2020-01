FUGA DA MANILA

Nico Riva

Il vulcano Taal si è risvegliato, e minaccia un'eruzione esplosiva, avvertono le autorità delle Filippine. Domenica 12 gennaio, i fulmini hanno illuminato le prime colate di lava e le altissime colonne di cenere sprigionate dal Taal. Contemporaneamente, la terra filippina ha cominciato a tremare, assieme ai suoi numerosi cittadini. A circa sessanta chilometri a nord dell'isola che ospita il vulcano, infatti, c'è Manila, la capitale, con i suoi milioni di abitanti.

Il Taal, pur non avendo grosse dimensioni, è universalmente ritenuto uno dei più pericolosi sulla faccia della Terra, proprio per l'elevata presenza umana nei suoi dintorni. Per questo motivo, il governo filippino ha avviato una gigantesca evacuazione nel raggio di 17 chilometri dal vulcano. L'evacuazione è cominciata dalle città più vicine, e nella giornata di ieri già migliaia di persone hanno cercato rifugio nei centri allestiti dal governo. Il numero totale dovrebbe però superare il mezzo milione di persone. Le operazioni di evacuazione sono gestite dalle autorità federali, dalla Croce Rossa e dall'esercito, che hanno inviato sul luogo medici, provviste, venti veicoli militari e 120 professionisti in soccorso ai residenti terrorizzati.

Le ceneri sputate in aria dal Taal si sono spinte per quindici chilometri, ragion per cui l'Istituto di vulcanologia e sismologia delle Filippine ha alzato il livello di allerta a 4 su 5. Tradotto in soldoni: ci si attende una grossa eruzione nel corso delle prossime ore, al massimo una manciata di giorni. E ad essa è probabile che segua uno tsunami.

Il vulcano è infatti circondato da un grande lago, il quale è un'attrazione turistica popolare delle Filippine. «Il futuro di questa economia turistica dipenderà da quanto sarà distruttiva la seconda eruzione», ha dichiarato alla Cnn Joseph Michalski, direttore della Divisione Terra e Scienza Planetaria all'Università di Hong Kong. «Se fosse abbastanza grande, potrebbe spazzare via l'intera isola vulcanica».

Nella regione di Batangas, dove sorge il vulcano, è stato dichiarato lo stato di calamità. E per precauzione, si è provveduto a cancellare anche centinaia di voli. Sono ore di tensione per le Filippine.

Martedì 14 Gennaio 2020, 05:01

