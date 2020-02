Frosinone, studenti cinesi presi a sassate

Una sassaiola contro gli studenti di nazionalità cinese dell'Accademia di Belle Arti di Frosinone. L'episodio è stato riferito dal presidente del Consiglio regionale del Lazio Mauro Buschini. All'origine, secondo quanto riportato, il caso di una studentessa cinese malata risultata poi negativa al test eseguito allo Spallanzani.

Un odio folle, ingiustificato. Che sta facendo saltare gli schemi e la calma. Il caso della studentessa, poi risultata negativa, aveva portato alla chiusura cautelativa dell'Accademia. La giovane poi era stata trasferita allo Spallanzani dove è stato accertato che non aveva contratto il virus. «Ô un episodio gravissimo, senza precedenti, un'autentica vergogna - commenta Buschini - Mi auguro che gli autori di questa follia possano essere perseguiti dalla giustizia e si rendano conto dell'assurdità che hanno commesso, nella speranza che vogliano pentirsi e chiedere scusa».

Ma in tutta Italia la situazione sta precipitando, facendo alzare i toni e i livelli dello scontro verso la comuntià cinese. Anche Roma non è da meno: all'Esquilino, la chinatown capitolina, è in atto una rivolta dei netturbini. Il motivo? «Abbiamo paura di esser contagiati visto che molti scatoloni vengono direttamente dai container provenienti da Wuhang», si lascia scappare un dipendente della Municipalizzata per l'ambiente. Il risultato? Da tre giorni il quartiere è una sorta di discarica, con immondizia ovunque e scatole gettate anche in mezzo alla strada. La follia, insom,a, non conosce confini.(S. Uni.)

Martedì 4 Febbraio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA