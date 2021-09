Freemantle, Scrosati promosso CEO Continental Europe

ROMA - Fremantle ha annunciato che Andrea Scrosati è stato promosso ampliando il suo attuale ruolo di Group COO con il ruolo aggiuntivo di CEO Continental Europe, riportando a Jennifer Mullin, Group CEO. Nel suo nuovo ruolo, Scrosati ora aggiungerà la responsabilità delle attività di Fremantle in Germania, Paesi Bassi, Belgio, Paesi Nordici e Polonia. A questi mercati si aggiungono Italia, Francia, Spagna, Portogallo e Israele che già fanno capo a Scrosati. «Non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con i miei colleghi di questi paesi per continuare a crescere realizzando assieme un nuovo entusiasmante capitolo per il gruppo», ha commentato Scrosati, già Executive VP of Programming per Sky Italia, dove ha supervisionato tutte le produzioni originali della piattaforma, inclusi successi come Gomorra e The Young Pope.



Ultimo aggiornamento: Mercoledì 29 Settembre 2021, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA