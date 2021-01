Freddo polare: ecco l'allerta neve

Enrico Chillè

Il freddo è sempre più pungente e l'allerta è già stata attivata, ma per la neve a Roma occorrerà attendere ancora qualche giorno.

Il calo delle temperature e le abbondanti nevicate sulle zone montane intorno alla Capitale fanno pensare ad un arrivo imminente dei primi fiocchi, ma le previsioni meteo più accurate possono riferirsi solo ai tre giorni successivi. Per oggi, domani e dopodomani il rischio neve appare quindi scongiurato.

Nonostante negli anni recenti Roma si sia spesso coperta di bianco, per vedere la neve anche a bassa quota occorre che si verifichino tre fattori principali: una temperatura di 0°C o sotto zero, un'elevata umidità e la formazione della bassa pressione nell'area del Golfo di Genova. La costante urbanizzazione del territorio comunale di Roma, nel corso degli anni, ha creato una vera e propria cappa di calore nell'atmosfera, in grado di neutralizzare' i fiocchi di neve. Per la prima imbiancata dell'anno, quindi, dovremo attendere ancora qualche giorno e tenere d'occhio i bollettini meteorologici col passare delle ore.

