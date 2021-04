«Frastornato, ma pronto a chiarire». L'ufficiale di Marina italiano Walter Biot, arrestato martedì con l'accusa di spionaggio a favore della Russia, avrebbe agito per problemi economici. «Ho quattro figli da mantenere, il mutuo da pagare. Ho sbagliato ma l'ho fatto per la mia famiglia. Ho avuto un momento di grandissima debolezza e fragilità» ha fatto sapere attraverso il suo avvocato. Il figlio più grande conferma: «Non voleva tradire la Patria, l'ha servita per 35 anni». Malgrado le prime ammissioni: «Nessun movente ideologico, non ho fornito documenti cruciali per la sicurezza dell'Italia», il gip di Roma, Antonella Minunni, ieri ha rinnovato la custodia a Regina Coeli. I militari russi Alexey Nemudrov e Dmitri Ostroukhov, acquirenti delle informazioni segrete procurate da Biot, sono stati espulsi dall'Italia. L'ufficiale potrebbe rischiare l'ergastolo.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 2 Aprile 2021, 05:01

