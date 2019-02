Frasi sessiste: Collovati squalificato La Rai lo sospende fino al 3 marzo

ROMA - La Rai ha sospeso Fulvio Collovati da tutte le attività in tv e in radio fino a sabato 9 marzo. La decisione arriva dopo le affermazioni fatte dall'ex nazionale azzurro a Quelli che il calcio sulle valutazioni tattiche in tema calcistico delle donne. L'ex calciatore, infatti, era intervenuto nel corso della trasmissione di Rai2 per dire la sua sul caso di Mauro Icardi e della moglie-agente Wanda Nara. «Quando sento una donna, poi la moglie di un calciatore, parlare di tattica mi si rivolta lo stomaco, non ce la faccio. Se parli della partita e di come è andata va bene, ma non puoi parlare di tattica perché una donna non capisce come un uomo», aveva detto Collovati tra l'indignazione e l'imbarazzo degli altri ospiti in studio e con le pomeche social scarutite subito dopo.

