Frasi d'amore sui marmi del ponte: denunciata

Frasi d'amore, accorate e struggenti. Un gesto degno del più romantico dei film, che però è costato decisamente caro a una giovane di 17 anni. La ragazza italiana ma di origini peruviane e residente a Riano, un piccolo centro alle porte di Roma, è stata denunciata dalla polizia locale del Gruppo Parioli dopo la segnalazione di alcuni residenti della zona.La giovane si è lascia andare a pensieri malinconici e piccole poesie: Mi manchi, ha scritto in stampatello sul marmo del Ponte delle Aquile di Corso Francia, «Ho tentato di dimenticare ma non posso». Una sofferenza la sua tipica delle ragazze della sua età, un modo di esprimerla sui generis, ma sicuramente illegale. Per questo motivo alcuni residenti del quartiere Parioli hanno segnalato l'episodio ai vigili che l'hanno colta in flagranza di reato, proprio mentre lasciava impresso uno dei suoi pensieri d'amore.Probabilmente la ragazza non credeva di compiere un atto vandalico, visto che nel muro in cui scriveva c'erano ben altri e ben più grandi segni di altri writers, ma di fatto il reato sussisteva ed è stata accusata di imbrattamento e danneggiamento di un bene storico. Dopo il fermo la 17enne, che tra un mese compirà 18 anni, è stata portata nella sede del Gruppo Parioli, dove è stata raggiunta dalla madre. La donna e la ragazza sono state collaborative e hanno spiegato quello che era accaduto agli agenti. Adesso il caso passa nelle mani del Magistrato che stabilirà quale pena infliggere alla romantica writer.(A. Stri.)