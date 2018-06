Venerdì 15 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FRASCATISAPORI D'EUROPABis di gusto, a Frascati, per la seconda edizione di Gnam, il festival europeo del cibo di strada che, da oggi a lunedì, porterà a Villa Torlonia tutte le sfumature della gastronomia nazionale e non solo. Nel grande villaggio food, palati esigenti e buongustai potranno degustare numerose specialità regionali e internazionali, in una sorta di meeting culinario all'insegna di confronto, condivisione e promozione. Così, accanto a gnocchi fritti, piadine, arrosticini, hamburger di chianina, olive ascolane, caciocavallo, panzerotti, fritture di mare e tanti dolci da Campania e Sicilia, arriveranno burritos, tortilla, churritos, paella, tapas, feta, pita e moussaka. E ancora, crema catalana, sangria, yogurt con miele e noci. Per chi volesse replicare, la tappa successiva è prevista a Roma, all'Eur, dal 22 al 25 giugno.Villa Torlonia, via Annibal Caro, ingresso libero,dalle ore 11 alle 24, info www.gnamfest.com