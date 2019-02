Frascati, le Terre ospitali

Venerdì 1 Febbraio 2019 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Tiziana BoldriniAutenticità, innovazione, sostenibilità, accoglienza e qualità. Sono i concetti chiave di Terre ospitali in festa, la manifestazione che, da oggi a domenica presso le Mura del Valadier a Frascati, accenderà i riflettori sul territorio dei Castelli Romani. Un evento ideato per valorizzare le risorse paesaggistiche, culturali ed enogastronomiche della zona, con una tre giorni di escursioni, visite guidate, degustazioni, mercatini, incontri con i produttori, laboratori e cookingshow. Se oggi il taglio del nastro avverrà con prodotti tipici in vetrina e gustosi assaggi, domani e domenica si andrà alla scoperta dei prodotti della terra, con segreti e curiosità sulle lavorazioni, e si potrà partecipare agli approfondimenti sulle specialità locali. Tra le altre, porchetta di Ariccia, pane di Genzano, giglietto di Palestrina e pupazza frascatana. Bontà come i fagottini di provola e carciofi o il risotto ai carciofi ed animelle, da apprezzare con un buon calice di vino (info 0694074255, www.terreospitali.info).riproduzione riservata ®