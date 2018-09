Venerdì 21 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

FRASCATIEXPO DI GUSTOL'enogastronomia dei Castelli Romani si mette in mostra. Con la terza edizione della Fiera dei Sapori, in calendario da oggi a domenica, il centro storico di Frascati si trasformerà in una mega vetrina di specialità e prodotti tipici castellani che, oltre ad essere protagonisti del mercatino, si potranno degustare presso gli stand a tema. Tra primi e secondi piatti, all'insegna di tradizione ed estro culinario, si potranno assaggiare gustosi fritti e classici della norcineria locale, come prosciutto, porchetta e salumi vari, oltre ad un buon assortimento di ottimi dolci, freschi e secchi. Anche chi ha sposato la filosofia veg troverà pane per i suoi denti, con tante ricette a base di verdure e ortaggi mentre gli appassionati di vino e birra potranno sorseggiare calici di qualità. Insieme alle etichette di bianchi, rossi e rosé, sfileranno i fiori all'occhiello di giovani birrifici artigianali.Orari: oggi ore 18-22, domani e domenica 11-22, info www.castelliexperience.it.mioni.