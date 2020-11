FRANKIE RAPPER ANTI COVID

Giorni lenti _ oscuri e trasparenti scorrono /

Invisibili ai vedenti si rincorrono

contro la corrente _ contro agli infermieri che soccorrono_

noi / dentro acquari asciutti che galleggiano

fuori vedo il mare _ in bocca solo polvere

sapore d'un ricordo di sale ancora da risolvere

lavorare sul togliere / riordinando il resto

fuori splende il buio _ mentre sto cercando un testo /

trovo parole appuntate e matite spuntate /

brandelli d'estati passate date per scontate /

essere liberi non ha un prezzo calcolabile /

né quando ce l'hai _ né quando la stai per perdere /

sto per piovere /

altre lacrime _ bagnano pagine _ancora da scrivere /

guardo il foglio e vedo solo nuvole /

vorrei essere immune /

Esser fuori dal comune _ senza uscire dal comune /

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

Nei comuni /

che fanno alzare i droni _ a inseguire dei ladroni /

fin nei corridoi e negli androni _ corridori pelandroni /

via nelle campagne _ tra gli agricoltori /

e trottan tra i trattori /

e i detrattori /

simulando come attori _ scivolando dai balconi /

trascinando cani di cartone sui vialoni / alani cogli aloni /

cogli le occasioni _ cogli un mazzo di gerani

che i vicini cogli occhiali ad infrarossi stanno a fa gli infami /

a quelli come te che non se ne stanno a casa

oppure a quelli come me che non escon mai di casa

oppure a quelle come lei che stanno tornando a casa

oppure a quelli come lui che manco c'hanno una casa

al posto dei vaccini _ il veleno nelle vene dei vicini /

che scaccian dai giardini pure gli uccellini /

e padre contro figlio già sappiamo che è uno sbaglio

adesso per me _ voglio qualcosa di meglio

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole

la tensione che mi oscura la vista _ fra me e me s'è già insinuato un teppista _ quel che tocco lui guasta

e ciò che resta devasta _ e per principio detesta _ e poi mi riempie la testa _ di parole in tempesta _ e io basta, ma non basta mai /

io ci vado di mezzo e lui non passa guai _ io diventerò pazzo e tu lo applaudirai /

perché sarò solo io quello che vedrai _ e lo amerai /

Mister Hyde senza Jekyll _ come scritte in braille senza ciechi

poi mi butterai senza sprechi _ perché questo vuoto è a perdere

Walter White, Breaking Bad ogni istante è da vivere

Fuori splende il buio

Dentro vedo solo nuvole



