François Foucault (Denis Podalydès) è il tipico personaggio cui si potrebbe facilmente appiccicare l'etichetta di radical-chic (o bobo, ovvero bourgeois-bohème, alla francese). Viene da una famiglia parigina benestante e rispettata, insegna letteratura nel più prestigioso liceo della capitale e, a parole, ha molto a cuore le sorti degli studenti più svantaggiati. Ma, nei fatti, non sa niente di loro, finché non si ritrova a insegnare in un istituto della banlieue più disagiata. Con un film composto, un attore di classe e una storia edificante, il regista Olivier Ayache-Vidal mette a fuoco uno dei temi cruciali dei nostri tempi: la (mancata) consapevolezza della reale situazione delle fasce più vulnerabili della società. Perché (come racconta bene anche Come un gatto in tangenziale) chi le difende in teoria, in pratica spesso non ha idea di cosa significhi crescere in un ambiente privo di opportunità. Il professore cambia scuola racconta questo (e non solo) per aiutare ad aprire gli occhi. Con un po' di coraggio in più lo avrebbe fatto in modo molto più incisivo. (M. Gre.)IL PROFESSORECAMBIA SCUOLAdi Olivier Ayache-Vidal