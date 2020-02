Franco Pasqualetti

Vittorio Sgarbi, critico d'arte di fama mondiale ed ex Sottosegretario di Stato al Ministero dei beni e delle attività culturali. Ha saputo del furto nella basilica di San Carlo e Ambrogio in via del Corso?

«Ho letto ma la cosa non mi ha meravigliato più di tanto».

Cioè?

«Le chiese sono frequentati dai fedeli e tra questi ci sono anche dei ladri».

Ma questo sembra un furto su commissione, i ladri sapevano che l'impianto di videosorveglianza era fuori uso.

«Purtroppo il patrimonio della Chiesa è incalcolabile. Si tratta di migliaia di opere dal valore inestimabile oppure meno costose ma pur sempre appetibili per collezionisti e ricettatori senza scrupoli».

E quindi?

«Non parliamo di chiese importnati come San Luigi dei Francesci, dove la vigilanza è altissima ma ci sono cappelle bellissime dove la custodia è affidata al cappellano o a qualche fedele che non ha nulla da fare. Basta che uno di questi vada al bagno e la chiesa rimane senza controllo. Per i ladri è un gioco da ragazzi rubare in questo modo».

Cosa si dovrebbe fare?

«Innalzare il livello di controllo e non solo con telecamerine ma con una visione più ampia della situazione. La tecnologia offre decine di soluzioni innovative ma anche il presidio fisso umano è un deterrente efficace».

Quindi non c'è un caso Roma?

«Ma vede, i furti di opere come quella rubata a San Carlo e Ambrogio possono avvenire a Roma come a Correggio o Ancona. L'occasione fa l'uomo ladro».

Come vede la Capitale sotto il profilo culturale?

«Come una città amministrata da Virginia Raggi».

E sarebbe?

«Incapacità totale».

Ma ora arriverà la mostra su Raffaello...

«E non arriverà sicuramente per l'acume artistico della sindaca di Roma. Si tratta di un'opportunità unica che porterà mezzo milione almeno di visitatori, virus permettendo. Roma dovrebbe vivere di questi eventi e sarebbe la città più ricca del mondo. E invece...».

E invece?

«E invece c'è Virginia Raggi e Roma viene etichettata come capitale della buche e dell'immondizia».

