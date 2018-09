Franco Pasqualetti Una scatola nera. Sulla falsa riga di quella degli aerei o

Lunedì 3 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiUna scatola nera. Sulla falsa riga di quella degli aerei o dei treni. Solo che, invece di raccogliere le conversazioni con la torre di controllo monitora i passaggi delle auto. Ai semafori, in questo modo, arriva il testimone digitale: impossibile barare. Chi passa col rosso e vuole fare il furbo in caso di incidente è avvisato: avrà torto nei confronti di chi passa col verde.Una sperimentazione avviata dal Campidoglio su 45 incroci definiti a rischio. Si va dalla via Ostiense fino a Torrevecchia, passando per il Tuscolano l'Appia e l'Eur. Una sala controllo, gestita dalla polizia Locale di Roma capitale, monitorerà - in caso di schianto, ovviamente - le registrazioni: tutto sarà documentato e allegato alla perizia della squadra incidenti del comando.Un mezzo tecnologico che andrà a coprire un vuoto legale denunciato da anni dalle assicurazioni. Sono molti, infatti, i furbetti che, per evitare un salasso della compagnia - in caso di torto - dichiaravano di esser passati col verde. Se non ci sono testimoni, la persona che aveva subito il torto, ognuno paga i suoi danni col concorso di colpa. Ora tutto potrà cambiare. E i responsabili delle infrazioni (che comprendono anche svolte senza freccia, inversioni a U, investimento saranno anche multati secondo il codice della strada.Una svolta che arriva dopo altre innovazioni hi-tech in tema di viabilità. Come ad esempio il Photored: un dispositivo elettronico installato nei pressi di un incrocio semaforizzato con cui la polizia locale controlla, documenta e sanziona il passaggio con il semaforo rosso da parte di veicoli in transito. A Roma sono 28 i Photored in funzione. E che dire dei controlli sulle preferenziali: il sistema gestito da Roma Mobilità immortala tutti i veicoli non autorizzati in transito sulle aree riservate ai mezzi pubblici. Per i trasgressori una multa da 85 euro.E ora arrivano anche i nuovi autovelox: 32 impianti fissi sulle strade dove si corre troppo, come Tangenziale o sottopassaggi e vie ad alto scorrimento. La lotta ai trasgressori del codice della strada è aperta.riproduzione riservata ®