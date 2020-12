Franco Pasqualetti

Una rete di 1.100 telecamere. In pratica ogni angolo della città controllato, in rispetto della privacy, con una novità assoluta in chiave di lotta al covid: un software speciale capace di contare le persone, monitorare eventuali assembramenti e segnalare eventuali criticità alla sala operativa della polizia municipale collegata 24 ore su 24. Benvenuti nel futuro signori: non siamo su Marte, a Tokyo o nella Silicon Valley ma a Firenze. Qui, la giunta capitanata da Dario Nardella ha puntato (e continua a farlo...) sulla tecnologia legata alla banda larga.

Ecco allora che immagini di assembramenti, come quelle viste nel centro di Roma o nel quadrilatero della moda a Milano, non si vedranno mai all'ombra di Palazzo Vecchio. A Firenze la lotta al covid passa attraverso chilometri di fibra ottica, di occhi elettronici e software che andranno a facilitare il compito delle forze dell'ordine.

Il resto è solo gestione degli eventi. Una scelta, quella fiorentina, che stacca di gran lunga città più grandi come la Capitale (dove è stato deciso di affidare la conta delle persone a degli steward) o Milano (dove il numero chiuso sarà controllato dalla protezione civile). A Firenze il contrasto del covid è a portata...di mouse.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 18 Dicembre 2020, 05:01

