Franco PasqualettiUna foto è come un diamante. È per sempre. E la dimostrazione di questa tesi è la mostra dedicata a Rino Barillari al Maxxi (fino al 28 ottobre): The King of paparazzi. Da venerdì già 3000 i visitatori per ammirare gli scatti che hanno segnato un'epoca e che continuano a far storia anche nel presente.Un percorso espositivo, in quattro sale suddivise seguendo un criterio tematico. Cento foto rubate, ognuna delle quali racconta una storia, esaltate dal suggestivo allestimento curato da Martino Crespi. Scatti che brillano nell'oscurità delle sale. Lo spettatore incontra attrici e registi di tutto il mondo tra i tavolini di via Veneto, ma anche i grandi scoop degli anni Sessanta e Settanta: dagli anni di piombo all'attentato terroristico a Fiumicino, passando per il ritrovamento delle foto di Paul Getty III, gli effetti personali di Pasolini dopo il suo assassinio, la rivolta del carcere di Rebibbia, gli omicidi più efferati che hanno scosso la Capitale.Da non perdere. Da visitare. Da ammirare tutta d'un fiato. Perché in quelle foto c'è la vera essenza di Barillari: un vero artista. Uno che ha scelto la macchinetta fotografica come compagna di vita. All'inaugurazione c'erano tutti. Tutti quelli a cui Rino dà la caccia ogni giorno. A cominciare da Carlo Verdone, grande amico del King. L'amministratore delegato de Il Messaggero Azzurra Caltagirone e l'ad della Caltagirone Editore Albino Majore. E poi ancora: Matteo Salvini, Lina Sastri, Elisabetta Pellini, Simona Borioni, Alessandro Haber, Massimo Dapporto, Beppe Fiorello, Amedeo Goria, Mita Medici con Cristiana Pedersoli e Tosca D'Aquino. Valentina D'Agostino, Pif, Livia Azzariti e Rodolfo Corsato. Tutti alla corte del Re.E lui? «Io sono qui - dice Barillari - sono in ogni scatto che vedete e sarò in tutti quelli che continuerò a fare. Mi è subito piaciuta l'idea di questa mostra al Maxxi. Un tributo alla carriera? No, semplicemente la voglia di raccontare, di far vedere, di ricordare».L'obiettivo, viste le presenze che da venerdì affollano il Maxxi, è stato centrato. Anche questa volta Rino è riuscito a stupire tutti. Come sempre.riproduzione riservata ®