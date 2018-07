Mercoledì 11 Luglio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiUbriaca alla guida provoca un incidente. Poi, irritata dal ritardo dei vigili, li aggredisce con calci volanti e pugni i sei vigili intervenuti. Per questo motivo una ragazza di 29 anni è stata arrestata a viale Marconi.Sembrava la scena di un film di arti marziali, quello accaduto la scorsa notte, a pochi passi da piazzale della Radio e invece era tutto vero. Protagonista una giovane romana - con origini peruviane - che ha mandato al tappeto gli agenti intervenuti secondo lei con troppo ritardo. I vigili si sono trovati di fronte una campionessa di Taekwondo, la disciplina orientale in cui calci volanti e acrobazie rendono micidiale ogni attacco. Solo dopo dieci minuti di battaglia i poliziotti sono riusciti a bloccare la donna che, una volta identificata, è stata sottoposta all'etilometro risultando positiva, con un valore pari a 1.28. «Ma che cavolo dite - ha urlato - ho bevuto solo una birra con degli amici, non sono ubriaca vedete?» E si messa con la mossa del cigno vista in Karate Kid a provare a dimostrare la sua sobrietà. Tutto è stato vano: per lei sono scattate le manette.L'accusa per la lottatrice è di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltreché di guida in stato di ebbrezza. L'arresto è stato convalidato ieri mattina, all'esito del processo con rito direttissimo, nel corso del quale è emerso che la donna era già conosciuta negli ambienti giudiziari. Gli agenti, a causa delle ferite riportate, sono dovuti ricorrere alle cure mediche presso il Cto. Per loro la prognosi è di tre giorni.«Quella ragazza sembra una furia - racconta Marcello De Vivo, presente sul luogo dell'incidente - urlava frasi incomprensibili e faceva mosse mai viste. È riuscita a colpire un vigile alla testa con un calcio volante. Sembrava Bruce Lee».riproduzione riservata ®