Franco Pasqualetti Se conoscete qualche parola d'inglese è merito suo. Christopher

Franco PasqualettiSe conoscete qualche parola d'inglese è merito suo. Christopher Humphris era infatti uno dei maggiori autori di libri di apprendimento della lingua britannica. Un luminare dell'insegnamento. Uno che teneva corsi di perfezionamento per i docenti. Il responsabile del Dipartimento di Formazione insegnanti presso Dilit International House. La sua vita si è spezzata sulla corsia preferenziale a due passi dalla Bocca della Verità. Travolto da un automobilista. Volato in aria come le quattro buste della spesa che aveva appena acquistato al vicino villaggio della Coldiretti. Trascinato sul cofano di quella Jeep Renegade per trentasette metri e morto sul colpo.Aveva 70 anni e viveva a Roma da 25. Con lui c'era Giovanna, una collega più giovane ricoverata in codice rosso in ospedale ma già fuori pericolo. Lei ha raccontato ai vigili la dinamica esatta: «Stavamo traversando la strada, poi in un attimo abbiamo visto quell'auto a tutta velocità che ci è piombata addosso, siamo stati travolti. Ricordo le urla e un rumore sordo che mi fa venire i brividi solo a pensarci».Alla guida del suv c'era un anziano di Testaccio, disabile al 100% e quindi autorizzato al transito sulla corsia preferenziale. Al momento è indagato per omicidio stradale. «Me li sono trovati davanti all'improvviso - ha riferito in lacrime il 72enne ai vigili del I gruppo intervenuti per i rilievi - non ho avuto neanche il tempo di rendermene conto. Sono disperato».Dolore e rabbia nell'istituto dove Christopher Humphris insegnava: «Siamo distrutti - racconta una docente - Christopher era una persona speciale, un professionista esemplare e un grande amico per tutti. Sempre disponibile e sempre pronto a mettersi in gioco. Abbiamo perso una mente eccelsa».Secondo i rilievi della Municipale la Jeep viaggiava a una velocità tra i 50 e i 70 km/h: l'impatto c'è stato 12 metri dopo l'incrocio semaforico, fuori dalle strisce pedonali. Christopher Humphris è morto sul colpo per arresto cardiaco.riproduzione riservata ®