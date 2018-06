Lunedì 25 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiNella prima domenica d'estate anche l'ultima circoscrizione ancora vacante è stato assegnata: il presidente del III municipio è Giovanni Caudo. Il candidato del centrosinistra ha battuto, anche se non con un risultato dilagante, lo sfidante del centrodestra, Francesco Maria Bova. L'ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino ha ottenuto il 56,7% dei voti.Ma il vero vincitore è stato il non voto. Affluenza ancora una volta in calo, anche rispetto al primo turno (dove c'è stato già un crollo dei votanti): alle urne si è recato il 20,9% degli aventi diritto contro il 26,49% di due settimane fa. «La mia vittoria - dice il neominisindato - non è un punto di arrivo, ma di partenza. Mi aspetta un lavoro impegnativo in un territorio vastissimo, dove dovremo intervenire con decisione per risolvere tante grane. Mi sono messo in gioco da subito con il massimo impegno e farò di tutto per onorare la carica che i cittadini mi hanno voluto affidare. Quello che andrò a governare è un territorio attivissimo, pieno di energie e comunità attive». Quali saranno le priorità? «Il mio primo impegno da presidente di questo Municipio sarà far funzionare ed incrementare la raccolta differenziata nel territorio. La prima azione concreta? Fermare i miasmi del Tmb Salario: è una cosa urgente e vitale».Siciliano di orgine e romano d'azione, Giovanni Caudo, conosce perfettamente la macchina amministrativa, avendo guidato un assessorato chiave per il Campidoglio - sotto la giunta Marino - come quello all'Urbanistica.I cittadini di Montesacro, Talenti, Fidene, Serpentara, Bufalotta, Conca d'Oro, Tufello e Settebagni, dopo la caduta della presidente grillina, Roberta Capoccioni, sfiduciata dalla sua stessa maggioranza in consiglio.Sulla base della ripartizione dei seggi al Pd andranno 9 seggi al Pd, che si conquista il titlo di primo partito, 3 alla lista civica Caudo che ha raggiunto l'ottimo risultato del 9%, 2 a Leu (2mila voti) e 1 alla lista Centro solidale. Lo scacchiere per governare, dunque, appare più chiaro che mai: la coalizione di centrosinistra allargata a Leu e alla sinistra più radicale ha portato a casa una vittoria difficile.