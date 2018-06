Franco Pasqualetti L'affluenza non è stata di quelle memorabili. Tutt'altro:

Lunedì 11 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiL'affluenza non è stata di quelle memorabili. Tutt'altro: c'è stato un vero tracollo in tutti i territori. Per i municipi III e VIII, entrambi un tempo a Cinque stelle ed entrambi protagonisti di scivoloni e ribaltoni, i cittadini hanno scelto l'indifferenza. In un municipio, il 3° si dovrà attendere il ballottaggio, mentre l'8° ha visto l'elezione al primo turno del centrosinistra, che si riprende una delle sue roccaforti cittadini. In entrambe le ex circoscrizioni c'è da segnalare la sconfitta dei Cinque Stelle, che nel 2016, avevano stracciato la concorrenza.Nel terzo municipio hanno ottenuto più voti il candidato di destra (sponsorizzato proprio da Salvini) Francesco Maria Bova - il vicequestore che punta tutto su legalità e sicurezza ha toccato quota 33% - e il rivale del centrosinistra (l'ex assessore all'Urbanistica della giunta Marino) Giovanni Caudo si è attestato al 41%.L'ottavo municipio, invece, non tornerà alle urne il prossimo 24 giugno: Amedeo Ciaccheri ha stracciato tutti, ottenendo un 54%. Anche qui i grillini hanno subito una sonora batosta, attestandosi sul terzo gradino del podio dopo Simone Foglio del centrodestra.Due aree, quelle chiamate al voto, che hanno dovuto combattere con la caduta dei due ex presidenti pentastellati. Dopo le fratture interne che portarono alla caduta di Paolo Pace, il movimento ha provato a ricompattarsi attorno alla figura di Enrico Lupardini ma inutilmente. A Montesacro, Talenti, Fidene, Serpentara, Conca d'Oro, Tufello, Settebagni, Bufalotta, invece, il governo dei Cinque Stelle, guidato da Roberta Capoccioni, è caduto a fine febbraio con una mozione di sfiducia.riproduzione riservata ®