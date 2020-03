Franco Pasqualetti

Incubo Unabomber nella Capitale, dove tre lettere bomba sono esplose ferendo tre donne, due delle quali erano destinatarie delle spedizioni. La prima esplosione si è verificata ieri poco dopo la mezzanotte nel centro di smistamento delle poste italiane in via Gino Cappanini a Fiumicino. L'addetta al controllo dei plichi in arrivo è rimasta ferita alle mani ed al viso, quando, controllando un pacco le è esploso addosso. La donna è stata trasportata d'urgenza al San Camillo, dove i medici le hanno suturato le ferite alle mani e praticato un delicato intervento agli occhi per rimuovere i residui della deflagrazione.

Il secondo ferimento si è verificato invece, in un'abitazione privata in via Piagge 7 al Nuovo Salario. La vittima, Rosa Q. di 54 anni, quando ha aperto il pacchetto indirizzato a lei è stata travolta dallo scoppio dell' ordigno di basso potenziale ma comunque estremamente pericoloso. Come nel primo caso, è stata portata dal 118 al policlinico Umberto I con lesioni agli occhi ed alle dita. L'ultima vittima, che è stata ferita poco dopo le 19 in via Alfredo Fusco alla Balduina, ha riportato lesioni ed ustioni al volto ed agli arti. La donna, Elisabetta M. di 68 anni ha anche accusato un malore prima di essere ricoverata al policlinico Gemelli. Per il momento la digos della questura di Roma ed i carabinieri escludono che dietro i pacchi bomba, confezionati in modo rudimentale con della polvere pirica compressa collegata ad un bulbo elettrico, possa nascondersi la mano di terroristi appartenenti a frange estreme.

Investigatori ed inquirenti pensano piuttosto ad un legame tra i tre attentati e che le vittime siano state bersaglio non casuale di qualcuno che le conosceva e che voleva vendicarsi di qualcosa.

