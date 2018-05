Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiHa tolto i guantoni del pugile di Dogman e si è buttato sul microfono. Edoardo Pesce si cala in un nuovo ruolo, «emozionante» come lo definisce lui stesso. Sarà Franco Califano. Sì, il Califfo tanto caro ai suoi fan. Il cantante maledetto, il poeta di Roma, il latin lover. Un excursus per raccontare tutta la sua carriera all'interno di un film per la Tv dedicato a Mia Martini, dove reciterà anche Loredana Bertè.Il film, le cui riprese sono partite da due settimane, si chiamerà Io sono Mia. Diretto da Riccardo Donna (regista anche di C'era una volta studio uno e Questo piccolo grande amore) - produzione Casanova per Rai Fìction - è interpretato da Serena Rossi (Mia Martini), Antonio Gerardi (Alberigo Crocetta), Dajana Roncione (Loredana Bertè), Daniele Mariani (Renato Zero). Nel cast anche Nina Torresi, Maurizio Lastrico e Lucia Mascino, mentre Serena Rossi canterà realmente le canzoni di Mia Martini.E anche Edoardo Pesce sfrutterà le sue doti canore (già ampiamente dimostrate nelle esibizioni con la sua Orchestraccia, con Marco Conidi): «Si tratta di un lavoro importante che mi ha subito entusiasmato - racconta - questo perché ho sempre amato Califano come cantante. Assieme al regista abbiamo calibrato la parte e ci sto mettendo del mio per caratterizzarla al meglio e per dare la giusta magia a un artista come pochi al mondo».In effetti la vita di Califano era da sempre un'idea di molti registi. Ma nessuno ha avuto il coraggio di affrontare un personaggio così eclettico e discusso, capace di spaccare l'opinione pubblica e di esser tanto amato dai fan. Il solo ad aver intrapreso questa strada fu nel 2017 Stefano Calvagna, raccontando la terza vita di Franco Califano (interpretato da Gianfranco Butinar), dopo la giovinezza ruggente e gli anni della droga e del carcere. Il cantante partecipa a Sanremo solo per finire ultimo in classifica, ma continua a tenere concerti affollatissimi, soprattutto di giovani, perché il suo manager, invece di seguire la direttiva di scegliere locali degni, gli fissa venti ingaggi al mese in trattorie e balere. Intorno a Califano ci sono gli amici di sempre, che nel film si chiamano Giuliano, Luna, Massimo, Riccardino, che fanno filtro fra il cantante e il mondo e lo accudiscono mentre il suo fisico accusa i colpi dell'età e di una vita spericolata. E se il Califfo si spegne a poco a poco, la sua leggenda continua a crescere fino ad assicurargli un eterno ritorno. Ora con Edoardo Pesce questo ritorno sarà davvero degno di un poeta assoluto dei nostri anni.