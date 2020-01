Franco Pasqualetti

È la prima volta che accade in Italia. Una richiesta di danni da parte della Lazio ai suoi tifosi. Cinquantamila euro (a tanto ammonta la penale che l'Uefa ha inflitto alla società di Lotito) che ora saranno equamente divisi tra tutti quelli che hanno fatto il saluto romano durante Lazio-Rennes.

Ecco allora che, per avvisare gli ultrà biancocelesti, sono state spedite circa 400 raccomandate. «Dai filmati eseguiti dagli organi Uefa e dalle indagini della polizia conseguenti, è emerso che Lei si è reso responsabile dei comportamenti sanzionati che hanno arrecato un danno quantificabile in 50 mila euro - si legge nella lettera - pertanto la invitiamo a prendere contatto con la società per concordare una modalità di risarcimento». Il risarcimento richiesto è causato dal mancato incasso per la squalifica alla Curva Nord nel match successivo, quello contro il Celtic.

Il patron Claudio Lotito non fa sconti, ma non è finita qui: abbonamento sospeso per questi tifosi in vista delle prossime tre gare della Lazio. Una pena esemplare.

Dopo l'episodio che aveva portato l'Uefa ad aprire un procedimento disciplinare contro la società biancoceleste il presidente Claudio Lotito aveva annunciato: «Chi ha sbagliato pagherà». Mai parola fu più profetica: con il grande fratello che immortala le curve è impossibile farla franca e gli autori del gesto sono stati individuati uno ad uno.

Ma i tifosi non ci stanno e promettono battaglia. Chi vincerà?

riproduzione riservata ®

Martedì 21 Gennaio 2020, 05:01

© RIPRODUZIONE RISERVATA