Franco Pasqualetti Diciamolo: è senza dubbio uno degli spettacoli più

Lunedì 12 Novembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiDiciamolo: è senza dubbio uno degli spettacoli più avveniristici e ben fatti degli ultimi anni. Uno show curato in ogni dettaglio, che porta lo spettatore al centro di una dimensione realistica. È il Giudizio Universale. Michelangelo and the Secrets of the Sistine Chapel, in scena all'Auditorium della Conciliazione, che dopo i primi 8 mesi di successo con 195.000 spettatori, ha vinto la sua scommessa e diviene permanente.Anche Roma quindi, come tutte le grandi capitali europee, ha finalmente il suo permanent show, che arricchisce l'offerta culturale della città con un'attrazione unica e che costituisce un nuovo format di entertainment.Giudizio Universale ha per protagonista un capolavoro dell'arte, radice dell'identità storica e artistica italiana: la Cappella Sistina. Questo nuovo modello di show, attraverso l'utilizzo innovativo della tecnologia più avanzata e della performance teatrale, ha attratto un numero sorprendente di spettatori, sia italiani (78%) che stranieri (22%) provenienti da Francia, Spagna, Inghilterra, Germania, Svizzera, Usa, Sud America e Asia. Si tratta di appassionati dello spettacolo dal vivo e di grandi eventi, amanti dell'arte, studenti, e naturalmente i turisti che visitano Roma.Il successo dello spettacolo ideato da Marco Balich con la consulenza scientifica dei Musei Vaticani e realizzato da Artainment Worldwide Shows va oltre i confini italiani, grazie anche alla grande eco internazionale. È stato richiesto all'estero da diversi Paesi e pur rimanendo stabile a Roma avrà l'opportunità di diventare anche primo permanent show Made in Italy.Da notare anche che il pubblico ha apprezzato particolarmente la possibilità di abbinare il biglietto per lo show alla visita notturna della Cappella Sistina e ai Musei Vaticani, con la proposta Un venerdì in bellezza.Giudizio Universale - che ha debuttato il 15 marzo scorso, con la voce di Michelangelo di Pierfrancesco Favino, e il suggestivo main theme musicale di Sting - deve il suo successo anche all'attento rapporto con il pubblico: le indagini sul gradimento degli spettatori hanno rilevato che per l'81% lo show ha superato le loro aspettative, il 71% vorrebbe rivedere lo show, il 90% non ha mai visto uno show simile prima, il 73% ha imparato qualcosa di nuovo. Per festeggiare i risultati raggiunti dallo show prodotto da Artainment Worldwide Shows e inaugurare la nuova stagione, il 14 novembre si terrà una Serata di Gala. La magia di Michelangelo continua.riproduzione riservata ®