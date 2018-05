Franco Pasqualetti Campo Testaccio torna alla gloria. Addio arbusti in mezzo

Martedì 29 Maggio 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiCampo Testaccio torna alla gloria. Addio arbusti in mezzo all'area di rigore, cespugli al posto delle tribune e porte sommerse dal degrado. Il Campidoglio ha sbrogliato il nodo lungo almeno 15 anni.«La proprietà, entro giorni - spiega l'assessore alla Mobilità, Linda Meleo - passerà dal nostro dipartimento allo Sport. In questo modo avremo la possibilità di bonificare l'area. In questo senso Ama ha già effettuato i primi sopralluoghi per decidere gli interventi migliori da effettuare». Ma perché tutto questo tempo di abbandono: «Quella di Campo Testaccio - continua l'assessore - è una partita che arriva da lontano. Prima doveva esser realizzato lì un parking del piano urbano parcheggi. Poi col tempo ritrovamenti archeologi e burocrazia hanno fatto passare anni e degrado. Ora però abbiamo sbrogliato la matassa».Parliamo di tempi: «Entro l'estate contiamo di terminare la bonifica - spiega Meleo - in questo modo anche visivamente sarà meno impattante e meno problematico per il quartiere. In contempo partirà il bando di gara per assegnare la struttura sportiva all'associazione migliore. In questa direzione sta lavorando l'assessore Frongia. Abbiamo ristabilito anche qui la legalità e a chi sta ingiustamente accusandoci di lasciare campo Testaccio nel degrado rispondo che da 15 nessuno era riuscito a fare quello che abbiamo fatto noi».Ora l'appello arriva anche dal Municipio: «Trovo straordinario che l'assessore allo Sport del Comune Daniele Frongia, si metta a fare i murales su Campo Testaccio quando l'area è abbandonata e in preda ad ubriachi e senza fissa dimora - tuona Yuri Trombetti, ex assessore municipale testaccino doc, oggi delegato alla casa e all'emergenza abitativa Pd Roma - coinvolga subito il I Municipio, che ha preparato con le associazioni un progetto provvisorio di bonifica. Sono passati due anni di promesse non mantenute. Ora Testaccio dice basta».Quella che da sempre è una battaglia di Leggo sembra esser arrivata a una svolta: verificheremo che tempi e modalità siano rispettati.riproduzione riservata ®