Franco PasqualettiC'è un carabiniere. Si chiama Francesco Tedesco. Dal 15 ottobre 2009 al 20 giugno 2018, si è tenuto dentro un segreto spaventoso. Il segreto sulla morte di Stefano Cucchi. Ieri questo segreto si è sbriciolato: il Pm ha reso noto la deposizione fatta da Tedesco lo scorso giugno. Parole che inchiodano i suoi colleghi: «Lo hanno pestato a sangue, con calci e pugni quando era a terra».Per nove anni, la sorella di Stefano, Ilaria si è battuta per la verità su quella morte. La vicenda è da brividi: Stefano Cucchi fermato per spaccio. Portato in caserma. Arrestato. Morto in ospedale una settimana dopo. Un povero corpo martoriato che abbiamo visto tutti, perché Ilaria ha reso pubbliche le foto prese in obitorio. Per nove anni, il carabiniere Francesco Tedesco non ha parlato. È stato interrogato. Ha testimoniato. Forse ha pensato di avercela fatta.Poi ha visto assolvere tutti gli imputati. Gli agenti della polizia penitenziaria, nel 2014. I medici dell'ospedale dove Cucchi morì, nel 2016. Infine è rimasto a guardare il collega Casamassima: l'uomo che ha fatto riaprire il processo con le sue dichiarazioni, nel 2015.Poi ha saputo delle nuove indagini. Ha guardato passare due anni. 840 giorni: li ha contati, uno per uno, come ha detto ai magistrati. Il 20 giugno è crollato.«Il pestaggio è avvenuto nei locali della compagnia Casilina - c'è scritto nella deposizione fatta dal militare - fu un'azione combinata. Cucchi e Di Bernardo ricominciarono a discutere e iniziarono a insultarsi, per cui Di Bernardo si voltò e colpì Cucchi con un schiaffo violento in pieno volto. Allora D'Alessandro diede un forte calcio a Cucchi con la punta del piede all'altezza dell'ano. Stefano non poteva difendersi, non poteva reagire: iniziò a perdere l'equilibrio per il calcio di D'Alessandro, poi ci fu una spinta di Di Bernardo in senso contrario, che lo fece cadere violentemente sul bacino. Il giovane battè anche la testa, in modo violento, ricordo di aver sentito il rumore, sordo».Tedesco prosegue nella sua deposizione: «Io mi ero alzato e avevo detto: Basta, finitela, che cazzo fate? Ma Di Bernardo aveva proseguito nella sua azione, con la spinta a Cucchi e la sua caduta a terra. Io spinsi via Di Bernardo, ma prima che potessi intervenire D'Alessandro colpì Cucchi con un calcio in faccia (o in testa) mentre era sdraiato in terra». Tutto sulla sua pelle.riproduzione riservata ®