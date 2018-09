Franco Pasqualetti Andreotti diceva: il potere logora chi non ce l'ha. Ma, guardando

Mercoledì 5 Settembre 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Franco PasqualettiAndreotti diceva: il potere logora chi non ce l'ha. Ma, guardando le foto attuali dei sindaci di Roma e confrontandole con i vecchi scatti dei politici capitolini, si nota che, in alcuni casi, il potere ha logorato anche chi l'ha avuto. Da Rutelli alla Raggi abbiamo messo a confronto le foto e analizzato i cambiamenti. C'è chi è invecchiato molto, chi ha preso qualche chilo, chi ha messo le rughe o fatto crescere barbe o capelli. C'è poi chi i capelli ha iniziato a perderli e chi ha delle vistose borse che testimoniano lo stress.Insomma, per fare il sindaco di Roma serve un fisico bestiale. E Rutelli ha sempre avuto un fisic du role che ha mantenuto con gli anni: i riccioli di quando sfrecciava col motorino in Campidogio sono un ricordo, oggi il suo look è un total white phonato che fa da cornice a qualche chilo di troppo. Il suo successore, Walter Veltroni, non è mai stato un adone, ma attualmente ha un nuovo taglio di capelli (più corti). L'età per il dem inizia a farsi vedere e la chioma è sempre più imbiancata.Gianni Alemanno sta alla grande: fisico tiratissimo e una barbetta alla George Clooney lo hanno ringiovanito parecchio. E Ignazio Marino? Ormai vive in America e la faccia sbarbata di quando era stato appena eletto ha lasciato il posto a una barba selvaggia che lo fa più radical chic.A chiudere il cerchio c'è Virginia Raggi: lei è in Campidoglio da due anni, ma per la pressione che ha dovuto sostenere ne sembrano passati 22. In ogni caso il fascino della grillina, nonostante le occhiaie dovute alle poche ore dormite, è sempre intatto.