Francia senza pietà: Olanda (2-1) ko

Massimo SartiMILANO - È festa completa per i campioni del Mondo. Lo Stade de France celebra la squadra di Didier Deschamps dopo il trionfo in Russia. E anche la Nations League sorride ai transalpini. Dopo lo 0-0 di Monaco di Baviera con la Germania, per la Francia arriva il 2-1 sull'Olanda nel gruppo 1 della Lega A.Si ricomincia da Mbappé, uno degli eroi iridati, lesto al 14' a insaccare un assist del caparbio juventino Matuidi. Gli Orange di Ronald Koeman, in ricostruzione, sembrano in balia dei Bleus, che però non mordono a sufficienza il match, venendo puniti in contropiede al 67' da Babel, che batte da pochi passi Areola sfruttando un invito basso di Tete. Per la Francia rimette le cose a posto al 75' Giroud con una grande esecuzione mancina al volo su cross di Mendy.In Lega B resta a punteggio pieno l'Ucraina guidata da Andrij Shevchenko: dopo la Repubblica Ceca, battuta 1-0 anche la Slovacchia di Skriniar ed Hamsik. Rientrato lo sciopero di settimana scorsa per contrasti tra i giocatori e la federazione, la Danimarca ritrova i propri big: ne fa le spese il Galles di Bale, superato 2-0 da una doppietta di Eriksen.Stasera in campo non solo l'Italia in Portogallo, ma anche i giustizieri azzurri della Svezia, in Lega B, alla Friends Arena di Solna, contro la Turchia. Domani (ore 20,45) le ultime due gare di Lega A: Islanda-Belgio (gruppo 2) e Spagna-Croazia (gruppo 4).