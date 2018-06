Mercoledì 27 Giugno 2018 - Ultimo aggiornamento: 05:01 © RIPRODUZIONE RISERVATA POTREBBE INTERESSARTI ANCHE..

Marco ZorzoMILANO - Quello uscito al Luzhniki di Mosca è il primo 0-0 del Mondiale russo. Una noia quasi mortale, ma che porta Francia e Danimarca a braccetto agli ottavi: Bleu primi nel gruppo C e danesi secondi, alleluja. Senza farsi male, naturalmente. Quando il fine giustifica i mezzi. Già, il pareggio (praticamente annunciato) non ha danneggiato l'Australia, ancora in corsa fino a ieri per la qualificazione.Ma i Canguri sono stati sconfitti 2-0 (e finiti ultimi nel girone) a Sochi dal Perù. Sudamericani che hanno sbloccato la contesa al 18' con Carillo e chiuso la pratica con Guerrero in avvio di ripresa (50').Diciamo questo perché a Mosca non c'è stato bisogno di preparare alcun biscotto. Un nulla di fatto noioso che ha fatto felici tutti. Così Didier Deschamps, ct della Francia: «Abbiamo raggiunto il nostro obiettivo: il primo posto nel girone. Non è stata una partita molto eccitante, la squadra danese era soddisfatta di un pareggio che significava la qualificazione anche per loro. Hanno raggiunto l'obiettivo, complicato per tutti. Se guardi alla Spagna o alla Germania, hanno ha avuto non poche difficoltà in questa fase: ogni squadra è in forma, bene organizzata e dobbiamo essere preparati a sfide più difficili. Anche perché dalla prossima sarà dentro o fuori».Sponda Danimarca, ecco il, pensiero di Hareide: «Avevamo solo bisogno di un punto, conquistato contro una delle migliori squadre di contropiede al mondo. Saremmo stati stupidi uscire allo scoperto e attaccare e offrire il fianco alla Francia. Siamo molto contenti dello 0-0. Il nostro obiettivo era conquistare la qualificazione alla fase successiva e lo abbiamo fatto. Soddisfatto anche della prestazione da parte della mia squadra, che si è mostrata quadrata e ordinata. Insomma, missione compiuta, anche se il Perù, va detto, ha giocato bene. Ma il calcio è questo. Bene così».riproduzione riservata ®