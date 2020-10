Francia caos, coprifuoco per 46 milioni di cittadini

Cresce l'allarme in Francia, dove sono stati registrati 41.622 casi di coronavirus nelle ultime 24 ore. I nuovi decessi sono stati 162. La situazione sanitaria «è grave in Europa, è grave in Francia», ha sottolineato il premier Jean Castex, annunciando l'estensione del coprifuoco a 38 nuovi dipartimenti e alla Polinesia, dalle 21 alle 6 del mattino, per una durata di sei settimane, facendo salire a 54 il totale dei territori coinvolti. Le misure entreranno in vigore a partire da oggi a mezzanotte e riguarderanno 46 milioni di persone. Un accorato appello è stato poi lanciato dal ministro Cedric O, affinché il maggior numero di francesi possibile scarichi la nuova applicazione Tous Anti-Covid, l'equivalente francese di Immuni per contrastare il coronavirus. Nel Paese inoltre c'è massima allerta per eventuali attentati, dopo la decapitazione del professore.

Ultimo aggiornamento: Venerdì 23 Ottobre 2020, 05:01

